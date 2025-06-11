Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. В частности, желтый уровень опасности объявили в Винницкой и Киевской областях, а также в столице.

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Когда и где будут грозы

В Винницкой области до конца суток 11 июня ожидают грозу, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а также местами град 6 – 19 миллиметров.

Непогода доберется и до Киевской области со столицей – до конца суток 11 июня и ночью 12 июня там также прогнозируют грозу и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о грозе ночью 12 июня в Херсонской области и Херсоне.

Кроме того, по данным карты гидрометцентра, вечером 11 июня грозу стоит ожидать на Житомирщине, а 12 июня – в Одесской области, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, а также в Кривом Роге.

К слову, из-за порывов северо-западного ветра желтый уровень опасности объявили в Ровенской области и Ровно.

Напомним, четверг, 12 июня, в Украине будет прохладным днем. В большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Температура ночью будет колебаться в пределах 10 – 15 градусов по Цельсию, а днем – от 16 до 21.