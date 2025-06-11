Лишь местами в южных и восточных областях ожидается жара до +26. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 12 июня

В четверг ожидаются дожди и ветер.

Завтра в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания. В Украину будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный живой северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры,

– рассказали синоптики.

Поэтому в этот день ожидаются кратковременные дожди на большинстве территории Украины.

Без осадков будет только днем в западных, а также ночью в восточных областях.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также возможны днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду, кроме Закарпатья и востока.

Температура ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а днем 16 – 21.

Только на юге и юго-востоке Украины ночью прогнозируют 13 – 18 градусов тепла, а днем 21 – 26.

Прогноз погоды в Украине на 12 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах