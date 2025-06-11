Лише подекуди у південних та східних областях очікується спека до +26. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 12 червня

У четвер очікуються дощі та вітер.

Завтра у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань. В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури,

– розповіли синоптики.

Тож цього дня очікуються короткочасні дощі на більшості території України.

Без опадів буде лише вдень у західних, а також вночі у східних областях.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також можливі вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, окрім Закарпаття та сходу.

Температура вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а вдень 16 – 21.

Лише на півдні та південному сході України вночі прогнозують 13 – 18 градусів тепла, а вдень 21 – 26.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах