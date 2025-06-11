Лише подекуди у південних та східних областях очікується спека до +26. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 12 червня
У четвер очікуються дощі та вітер.
Завтра у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань. В Україну поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури,
– розповіли синоптики.
Тож цього дня очікуються короткочасні дощі на більшості території України.
Без опадів буде лише вдень у західних, а також вночі у східних областях.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також можливі вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, окрім Закарпаття та сходу.
Температура вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а вдень 16 – 21.
Лише на півдні та південному сході України вночі прогнозують 13 – 18 градусів тепла, а вдень 21 – 26.
Прогноз погоди в Україні на 12 червня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +18...+20
- Ужгород +19...+21
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +17...+19
- Рівне +17...+19
- Житомир +18...+20
- Вінниця +18...+20
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +17...+19
- Суми +17...+19
- Полтава +18...+20
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +24...+26
- Харків +21...+23