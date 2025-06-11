Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зокрема, жовтий рівень небезпеки оголосили у Вінницькій та Київській областях, а також у столиці.

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Коли та де будуть грози

У Вінницькій області до кінця доби 11 червня очікують грозу, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, а також місцями град 6 – 19 міліметрів.

Непогода добереться й Київщини зі столицею – до кінця доби 11 червня та вночі 12 червня там також прогнозують грозу та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики також попереджають про грозу вночі 12 червня в Херсонській області та Херсоні.

Окрім того, за даними карти гідрометцентру, ввечері 11 червня грозу варто очікувати на Житомирщині, а 12 червня – на Одещині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі, а також у Кривому Розі.

До слова, через пориви північно-західного вітру жовтий рівень небезпеки оголосили в Рівненській області та Рівному.

Нагадаємо, четвер, 12 червня, в Україні буде прохолодним днем. У більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Температура вночі буде коливатися в межах 10 – 15 градусів за Цельсієм, а вдень – від 16 до 21.