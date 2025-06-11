Погіршення погоди очікується уже ввечері 11 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Дощі, сильний вітер і лише подекуди спека до +26: прогноз погоди на 12 червня

На Київ суне гроза та торнадо

Синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та Київської області.

У найближчу годину 11 червня з утриманням вночі 12 червня гроза,

– повідомили вони о 20:44.

Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Д️овідково. Погодні умови І рівня небезпечності можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

До слова, у мережі також активно публікують відео із торнадо, яке насувається на Київ. Його помітили у Бориспільському районі.

Смерч на Київщині: дивіться відео

Торнадо у Київській області: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше метеорологи попереджали, що в Україні влітку можуть спостерігатися торнадо.

Ризик їхнього виникнення пов'язаний із посиленням вітру, грозовими дощами та градом.