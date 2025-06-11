Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Найближчими днями в більшості областей України йтимуть короткочасні дощі. Тільки 12 – 13 червня на Заході, також 13 червня на Півдні без опадів.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, удень 12 – 13 червня в Україні, 14 червня на Північному Сході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

На Півдні вночі +11 – +18 градусів, удень +21 – +26 градусів, на решті території вночі +10 – +15 градусів, удень +17 – +23 градуси, але вночі п'ятниці +7 – +13 градусів, удень +13 – +18 градусів.

Зауважимо, що в частині областей, зокрема, на Сході, дощі очікуються і 15 – 16 червня.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі зазначали, що у червні стають активнішими грозові процеси, частіше спостерігаються град і шквали.