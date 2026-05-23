В 7 областях объявили штормовое предупреждение: где и когда будет непогода

Непогода не покидает территорию Украины, из-за чего часть областей предупредили о серьезных опасных метеорологических явлениях в виде грозы, которые будут вскоре.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В каких областях будет непогода?

В ряде областей 24 мая ожидается ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду, из-за чего объявлен І уровень опасности, желтый.

В частности, опасность касается Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей и Крыма. Из-за непогоды возможны аварии на подстанциях, повреждения линий электропередач и прочее.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий,

Непогода в Украине 24 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Заметим, что в некоторых областях, в частности Харьковской и Запорожской, подобные условия сохранятся и до конца суток 23 мая. Непогода также приведет к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Какой будет погода вскоре?

В ближайшие дни в ряде областей из-за активизации атмосферного фронта пройдут грозовые дожди, град и серьезные шквалы. Зато в некоторых регионах погода будет стабильной из-за поля повышенного атмосферного давления.

В целом в течение ближайших дней погода в Украине будет оставаться нестабильной. В то же время исключением станут большинство западных областей, а также некоторые центральные регионы. В то же время будут меняться температурные показатели.

Синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине из-за поступления прохладного воздуха с Балтики, которое будет сопровождаться всеми условиями, которые упомянули выше, в частности кратковременными дождями, а также грозами.