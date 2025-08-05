Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональные центры гидрометеорологии.

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Где будут грозы 6 августа?

Отметим, что в Львовской области будет облачно с прояснениями. Однако стоит ожидать кратковременные дожди, а также грозы, днем местами град. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, однако днем местами ожидаются шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В среду, 6 августа, в Виннице и области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, а также гроза и град. Синоптики прогнозируют шквал 15 – 20 метров в секунду.

В Луцке также прогнозируется на этот день кратковременный дождь и гроза. В области ночью местами может выпасть кратковременный дождь, а днем его следует ожидать по всей территории. Также в регионе прогнозируют грозу, а утром и днем местами шквал 15 – 20 метров в секунду.

На Ровенщине 6 августа ночью местами будет небольшой, а днем умеренный кратковременный дождь. Синоптики предупреждают о грозах, днем – местами град. Также, по данным специалистов, ночью и утром местами будет слабый туман. Днем местами также будут шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики также объявили о предупреждении об опасных метеорологических явлениях по Хмельницкой области и городу Хмельницкий. Так, завтра будут в регионе грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду, утром и днем значительный дождь, местами град. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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І уровень опасности объявили и в Хмельницкой области. Там также ожидается гроза, при грозе усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду.

В Черновцах и области синоптики прогнозируют, что ночью будет без осадков, а днем следует ждать кратковременный дождь и грозу.

Также переменчивую погоду 6 августа следует ожидать в Житомире. По данным синоптиков, ночью будет без осадков, а утром и днем ожидается кратковременный дождь. Также прогнозируется гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В области ночью также не ожидаются осадки, а вот утром и днем умеренный, местами значительный кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах – град.

В Киевской области ночью будет без осадков. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, в отдельных районах области град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Специалисты сообщили, что во второй половине дня к Черкасской области приблизится активный холодный атмосферный фронт с запада. Он проявится кратковременными грозовыми дождями, местами с градом и шквалистым усилением ветра до опасных 15 – 20 метров в секунду.

На большей части территории Кировоградской области сохранится чрезвычайная (5 класса), в северных и южных районах ожидается высокая (4 класса) и в крайних западных районах области средняя (3 класса) пожарная опасность.

Синоптики отмечают, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

В этот день по Чернигову и области ожидаются грозы, местами значительный дождь, шквалы 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что местами может выпасть град. Объявлен І уровень опасности, желтый.