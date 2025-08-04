Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Сильная жара или дожди, грозы и похолодание вплоть до заморозков: какой будет погода в августе – интервью

В каких областях будет жара 5 августа?

Во вторник, 5 августа, в Украине будет переменная облачность. Осадки не ожидаются, только в Карпатах небольшой дождь, местами туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Традиционно теплее всего на Юге. Днем там воздух прогреется до +30 – +34 градусов. Ночью ожидается +18 – +23 градуса.

Между тем на остальной территории ночью +14 – +19, днем +24 – +29 градусов. В Карпатах лишь +8 – +13 и +18 – +23 градуса соответственно.

Где будет жара 5 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одесской области жару +30 – +35 градусов.

Заметим, что по прогнозу на картах Укргидрометцентра, жара более +30 градусов ожидается только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Обратите внимание! Речь идет о температуре естественной воздушной массы, которая расположена не под прямыми солнечными лучами, а в тени. На солнце, в условиях городской застройки она, конечно, может быть выше.



Ранее представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу объясняла, почему именно отличается прогнозируемая температура от показателей на домашних термометрах.