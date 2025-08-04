Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Сильна спека чи дощі, грози й похолодання аж до заморозків: якою буде погода у серпні – інтерв'ю

В яких областях буде спека 5 серпня?

У вівторок, 5 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. Опади не очікуються, тільки в Карпатах невеликий дощ, подекуди туман. Переважатиме північно-західний вітер.

Традиційно найтепліше на Півдні. Удень там повітря прогріється до +30 – +34 градусів. Вночі очікується +18 – +23 градуси.

Тим часом на решті території вночі +14 – +19, удень +24 – +29 градусів. У Карпатах лише +8 – +13 і +18 – +23 градуси відповідно.

Де буде спека 5 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів прогнозує на Одещині спеку +30 – +35 градусів.

Зауважимо, що за прогнозом на картах Укргідрометцентру, спека понад +30 градусів очікується лише в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також у Криму.

Зверніть увагу! Йдеться про температуру природної повітряної маси, яка розташована не під прямими сонячними променями, а в затінку. На сонці, в умовах міської забудови вона, звичайно, може бути вищою.



Раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу пояснювала, чому саме відрізняється прогнозована температура від показників на домашніх термометрах.