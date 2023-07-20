Синоптики предупреждали, что погода в июле будет переменчивой. Так, так и есть, после жары, в большинстве областей страны будут фиксировать незначительное снижение температуры воздуха и осадки.

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Дождь будет до конца недели

20 июля возможны дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.

возможны дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с. Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17 - 22 метра в секунду.

ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17 - 22 метра в секунду. 22 июля , ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди.

, ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди. 23 июля, в воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются проливные дожди, местами град и шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, средняя температура в июле 2023 года будет колебаться в пределах +20…+25 °С, что на 1 — 2 °С выше нормы. Суммарное количество осадков в месяц составит 42 - 95 мм, в западных областях и в Карпатах местами 100 - 170 мм, что в пределах нормы, местами выше нормы на 10-25%.