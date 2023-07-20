Синоптики попереджали, що погода у липні буде мінливою. Тож, так і є, після спеки, у більшості областей країни фіксуватимуть незначне зниження температури повітря та опади.

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Дощитиме до кінця тижня

20 липня можливі дощі з грозами у західних областях. Вдень можливі опади у центральних, окремих північних та південних регіонах. У деяких районах очікуються сильні зливи та шквалисті вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

можливі дощі з грозами у західних областях. Вдень можливі опади у центральних, окремих північних та південних регіонах. У деяких районах очікуються сильні зливи та шквалисті вітри зі швидкістю 15-20 м/с. Вночі 21 липня очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень на Карпатському регіоні та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень на Карпатському регіоні та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду. 22 липня , ніч буде без істотних опадів, а вдень місцями пройдуть грозові дощі.

, ніч буде без істотних опадів, а вдень місцями пройдуть грозові дощі. 23 липня, в неділю вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України, вдень та ввечері у західних областях очікуються зливи, місцями град та шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, середня температура в липні 2023 року коливатиметься в межах +20…+25 °С, що на 1 Є 2 °С вище за норму. Сумарна кількість опадів за місяць становитиме 42 – 95 мм, у західних областях та в Карпатах місцями 100 – 170 мм, що в межах норми, місцями вище за норму на 10-25%.