Найближчим часом дощі та грози знову накриють майже всю державу. Про це пише 24 Канал.
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Де будуть дощі та грози цього тижня
Цього тижня дощі почалися з західних областей. Втім, вже у вівторок поширилися далі та накрили більшість регіонів. Хоча сьогодні, 19 липня, переважно буде сухо, вже завтра опади очікуються майже по всій Україні.
Зауважимо, що у четвер мінлива хмарність. Також короткочасні дощі.
До речі Львів накрила потужна гроза: очевидці виклали у мережу апокаліптичні фото та відео
Прогноз погоди на 20 липня / Скриншот з Укргідрометцентру