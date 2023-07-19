Найближчим часом дощі та грози знову накриють майже всю державу. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Потужні зливи та град: Україною прокотилася негода – апокаліптичні відео

Де будуть дощі та грози цього тижня

Цього тижня дощі почалися з західних областей. Втім, вже у вівторок поширилися далі та накрили більшість регіонів. Хоча сьогодні, 19 липня, переважно буде сухо, вже завтра опади очікуються майже по всій Україні.

Зауважимо, що у четвер мінлива хмарність. Також короткочасні дощі.

До речі Львів накрила потужна гроза: очевидці виклали у мережу апокаліптичні фото та відео

Прогноз погоди на 20 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Короткочасні дощі завжди зливового характеру. Перерва між опадами здебільшого понад 3 години. Дощі можуть йти, припинятися, а потім знову відновлюватися. Тож, якщо не любите мокнути, стежте за прогнозом погоди.