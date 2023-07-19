В ближайшее время дожди и грозы снова накроют почти все государство. Об этом пишет 24 Канал.
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Где будут дожди и грозы на этой неделе
На этой неделе дожди начались из западных областей. Впрочем, уже во вторник распространилось дальше и накрыли большинство регионов. Хотя сегодня, 19 июля, в основном будет сухо, уже завтра осадки ожидаются по всей Украине.
Заметим, что в четверг переменная облачность. Также будут кратковременные дожди.
Кстати говоря Львов накрыла мощная гроза: очевидцы выложили в сеть апокалиптические фото и видео
Прогноз погоды на 20 июля / Скриншот из Укргидрометцентра