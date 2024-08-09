На 10 августа в столице, а также в ряде регионов прогнозируют дожди.

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Когда будет гроза в Киеве 9 августа

В ближайший час с удержанием до конца суток 9 августа в Киеве ожидается гроза. Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,

– сказано в сообщении.

В КГГА также написали, что ожидаются грозы с удержанием до конца дня, І уровень опасности.

"Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие!" – напомнили в КГВА.

Что делать, если во время грозы упало дерево:

Если упало дерево или сломались ветви, следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру 0442724018.

Если падение деревьев и веток угрожает жизни, надо обращаться к спасателям по номерам 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Правила поведения во время грозы

Все знают, что нельзя стоять под деревьями, плавать, держать в руках что-то металлическое. Но в ГСЧС привели некоторые неочевидные правила.

Так, если гроза застала вас на улице, то надо прятаться в одиночку, поскольку разряд перебегает через контакт человеческих тел. Бежать в укрытие следует медленно и слегка наклонившись, а не во весь рост: разряды контактируют с высшими точками, которой и может быть голова человека. Находясь в убежище, ноги следует держать вместе, а не разбросано – так можно сузить площадь возможного поражения разрядом.

Прогноз от синоптиков на ближайшие дни на Киевщине

В субботу через территорию Киевщины будет проходить атмосферный фронт, который проявит себя большей облачностью и локальными летними кратковременными дождями. Также он принесет более свежую воздушную массу с северо-запада. А вот уже с воскресенья и до четверга наша территория будет находиться под влиянием антициклона, поэтому ожидаем более солнечную погоду без осадков,

– сообщает Укргидрометцентр.