Днем, 3 августа, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что по городу Львову до конца суток ожидается значительный дождь (15 – 49 мм за 12 часов и менее), передает 24 Канал.

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Что известно о непогоде во Львове и области?

Днем местные паблики начали публиковать кадры сильного ливня во Львовской области. Все небо над регионом затянуло черными облаками. Там бушует порывистый ветер. Речь идет о шквалах 15 – 20 метров в секунду.

Что происходит на Львовщине: смотрите видео

Сильная гроза на Львовщине: смотрите видео

Как идет дождь в регионе: смотрите видео

В сети пишут, что в селах Шегини и Быков Яворивского района выпал град, размером как перепелиные яйца.

Огромный град на Львовщине: смотрите видео

На одном из видео люди бегут с пляжа на озере Задорожное в Стрыйском районе из-за надвигающейся грозы. Небо стало невероятно черным.

Люди покидают пляж: смотрите видео

Гроза приближается ко Львову: смотрите видео

Заметим, что синоптики прогнозировали по городу Львову ночью 13 – 15 градусов тепла, а днем 28 – 30.

Депутат Игорь Зинкевич опубликовал фото неба над Львовом, использовав немного фильтров / Фото телеграмм-канал чиновника

Небо над Львовом / Фото соцсети

К слову, часть Австралии впервые за более чем 40 лет засыпало снегом.