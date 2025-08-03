Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Сильная жара или дожди, грозы и похолодание вплоть до заморозков: какой будет погода в августе – интервью

В каких областях будут дожди несколько дней подряд?

В воскресенье, 3 августа, в большинстве областей осадков не будет. Днем на Закарпатье и Прикарпатье пройдет кратковременный дождь. На Востоке и Юго-Востоке страны умеренные, местами значительные осадки, также местами грозы.

Далее, 4 августа, на большей части Левобережья и в западных областях, 5 августа только на Западе будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Заметим, что по прогнозу на картах Укргидрометцентра, в западных областях дожди ожидаются каждый день как минимум до 6 августа. Время от времени также будут грозы. Вероятно, 7 августа, на Западе снова без осадков.

Где будут дожди 3 – 7 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра

К слову, в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра рассказывала, что месячное количество осадков в августе ожидается в пределах 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 73% от нее.

Однако в западных областях прогнозируют 60 – 77 миллиметров, что в пределах нормы.