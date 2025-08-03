Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Сильна спека чи дощі, грози й похолодання аж до заморозків: якою буде погода у серпні – інтерв'ю

В яких областях будуть дощі кілька днів поспіль?

У неділю, 3 серпня, в більшості областей опадів не буде. Удень на Закарпатті та Прикарпатті пройде короткочасний дощ. На Сході й Південному Сході країни помірні, подекуди значні опади, також місцями грози.

Далі, 4 серпня, на більшій частині Лівобережжя й у західних областях, 5 серпня тільки на Заході будуть короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території переважно без опадів.

Зауважимо, що за прогнозом на картах Укргідрометцентру, у західних областях дощі очікуються кожного дня щонайменше до 6 серпня. Час від часу також будуть грози. Ймовірно, 7 серпня, на Заході знову без опадів.

Де будуть дощі 3 – 7 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що місячна кількість опадів у серпні очікується в межах 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 73% від неї.

Однак у західних областях прогнозують 60 – 77 міліметрів, що в межах норми.