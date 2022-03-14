Груда металла: как выглядит решетка БМП-3 после прямого попадания украинской артиллерии

Украинские защитники разгромили российскую БМП-3 (боевую машину пехоты). После удара нашей артиллерии она разлетелась на части.

В сети появилось видео остатков этого несчастного БМП-3оккупантов – груда металла, не иначе!

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От техники "второй армии мира" остались куски металла. Она разлетелась в разные стороны.

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