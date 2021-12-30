Группа компаний Фирташа продала оккупантам активы в Крыму

Компания Ukrainian Chemical Products, которая входит в Group DF Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму. Новым владельцем стала фирма "Русский титан".

В компании Фирташа отметили, что по соглашению все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" (так ранее называлась Ukrainian Chemical Products) переходит в собственность покупателя.

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Компания Фирташа продала оккупантам активы в Крыму

Недавно компания Ukrainian Chemical Products продала все свои активы в Крыму оккупантам.

Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры,

– заявили в компании.

В Group DF пояснили, что из-за политических обстоятельств этот актив потерял экономическую привлекательность: "Не имея контроля над ним с 2016 года, группа искала возможность его продажи".

Директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов в комментарии Интерфакс-Украина рассказал, это – договор между двумя частными компаниями, поэтому обязательства по раскрытию суммы сделки отсутствуют.

Он напомнил, что любые активы в Крыму попадают под санкции и не могут продавать свою продукцию за границу. Это в итоге критически снизило стоимость активов.

Арестархов также заявил, что соглашение не связано с персональными санкциями Совета по нацбезопасности и обороне Украины против Дмитрия Фирташа и подконтрольной ему группы "Валки-Ильменит".

Выброс в Армянске и Ukrainian Chemical Products

Она – крупный производитель диоксида титана. Расположена в Армянске, что на территории оккупированного Крыма.

До 2014 года называлась "Крымский титан", после стала Ukrainian Chemical Products, а также сменила регистрацию с крымской на киевскую. Владельцем фирмы была Ostchem Germany GmbH, зарегистрированная в Гамбурге.

В августе 2018 года в Армянске на заводе "Крымский титан" произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. В него попали снаряды вооруженных сил России. В результате инцидента экологическое положение на всем севере оккупированного Крыма ощутимо ухудшилось. Однако завод продолжил работать.

Русский титан: детали о компании

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, "Русский титан", который расположен в Петрозаводске (Карелия), создали в июле 2021 года.

Уставный капитал компании составлял 10 тысяч рублей (по состоянию на 30 декабря – 3,6 тысячи гривен). Основным видом деятельности указана добыча и обогащение титаномагниевого сырья.

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Текст сообщения Group DF:

ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский Титан" (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Русский титан" (РФ).

Условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя.

Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры.

Из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля за этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи.