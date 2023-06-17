Об этом 24 Канала рассказал непосредственно основатель МУР Александр Хоменко. Он отметил основные проекты.
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"Если мы разберемся какое у нас наследие, нам не нужно больше связываться с россиянами. Они позиционируют себя как одичавшие. И пусть будут там, а мы отделимся и будем читать свое или европейское. Дело не в том, чтобы забить себя полностью украинским , а чтобы и мир познавать", – сказал Хоменко.
"Твой Вася" – проект от МУР: смотреть видео
Цепляющий рассказ
Выбирая формат своего проекта, основатели задались вопросом: что больше всего цепляет современную аудиторию? Пришли к выводу – музыка. Поэтому сначала начинали с поэзии, а затем создавали настоящие аудиокниги с соответствующими ритмами, битами и "качем".
Мы начинали поэзией, считая, что это самый простой способ достучаться до людей. Музыку люди слушают, когда едут на работу, готовят завтрак. Мы делали композиции на стихи разных классиков. Я не знаю как описать этот жанр: аудиокнига, минидокументалка или этюд,
– отметил Хоменко.
О ком рассказывать создатели выбирают по своим предпочтениям, но с учетом современных запросов. Так, в касте проекта МУР уже есть рассказы о Павле Тычине, Иване Багряном, Василии Симоненко. А уже 16 июня команда презентовала самое ожидаемое для всех подписчиков видео о Василие Стусе.
"Я считаю, что мы живем в то время, когда людей нужно заставлять интересоваться чем-то. Поколение, которое говорит, что молодежь ничем не интересуется, не правда. Это вы неинтересно рассказываете. И нужно искать способы", – добавил основатель МУР.
Следить за обновлениями проекта можно на странице в Инстаграм, а также в ютуб.
События в Украине 16 июня: главные новости
- В Киев 16 июня прибыла делегация лидеров стран Африки, среди которых представители 7 стран континента. Они представили "мирные инициативы", среди которых вывод российских войск в обмен на ослабление санкций и отмену ордера МУС. Во время визита в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Это Путин делает сигнал всему миру и "благодарит" за промедление со снабжением оружия.
- Между тем, ряд российских СМИ со ссылкой на президента-диктатора отмечает: в Беларусь уже прибыла часть тактического ядерного оружия, которое планировалось поставить в июле 2023 года. Александр Лукашенко рассказывал о применении ядерки в случае агрессии против его страны. Впрочем, вероятно, ее будет контролировать исключительно Россия.
- Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 дней. Во Львове состоялся суд по делу хищения средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Речь идет о 26,5 миллиона гривен. Павелко был крайне удивлен решением суда.