Про це 24 Каналу розповів безпосередньо засновник МУР Олександр Хоменко. Він наголосив на основних проєктах.
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"Якщо ми розберемося яка у нас спадщина, нам не треба більше зв'язуватися з росіянами. Вони позиціонують себе як одичалі. І нехай будуть там, а ми відокремимося і будемо читати своє або європейське. Справа не в тому, щоб забити себе повністю українським, а щоб і світ пізнавати", – сказав Хоменко.
"Твій Вася" – проєкт від МУР: дивитись відео
Розповідь, що чіпляє
Обираючи формат свого проєкту, засновники задалися питанням: що найбільше чіпляє сучасну аудиторію? Дійшли висновку – музика. Тому спочатку розпочинали з поезії, а потім створювали справжні аудіокниги з відповідними ритмами, бітами та "качем".
Ми розпочинали поезією, бо вважаємо, що це найпростіший спосіб достукатися до людей. Музику люди слухають, коли їдуть на роботу, готують собі сніданок. Ми робили композиції на вірші різних класиків. Я не знаю як описати цей жанр: аудіокнига, мінідокументалка чи етюд,
– відзначив Хоменко.
Про кого розповідати творці обирають за власними вподобаннями, але з урахуванням сучасних запитів. Так, в касті проєкту МУР вже є розповіді про Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Симоненка. А вже 16 червня команда презентувала найочікуваніше для всіх підписників відео про Василя Стуса.
"Я вважаю, що ми живемо в той час, коли людей треба змушувати цікавитися чимось. Покоління, яке каже, що молодь нічим не цікавиться, не правда. Це ви нецікаво розповідаєте. І треба шукати способи", – додав засновник МУР.
Слідкувати за оновленнями проєкту можна на сторінці в Інстаграм, а також в ютуб.
Події в Україні 16 червня: головні новини
- До Києва 16 червня прибула делегація лідерів країн Африки, серед яких представники 7 країн континенту. Вони презентували "мирні ініціативи", серед яких виведення російських військ в обмін на послаблення санкцій та скасування ордера МКС. Під час візиту в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Це Путін робить сигнал усьому світу та "дякує" за зволікання з постачанням зброї.
- Тим часом низка російських ЗМІ з посиланням на президента-диктатора зазначає: в Білорусь вже прибула частина тактичної ядерної зброї, яку планувалося поставити у липні 2023 року. Алєксандр Лукашенко розповідав про застосування ядерки у разі агресії проти його країни. Утім, ймовірно, її контролюватиме винятково Росія.
- Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відправили у СІЗО на 60 діб. У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Мовиться про 26,5 мільйона гривень. Павелко був вкрай здивований рішенням суду.