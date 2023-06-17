Про це 24 Каналу розповів безпосередньо засновник МУР Олександр Хоменко. Він наголосив на основних проєктах.

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"Якщо ми розберемося яка у нас спадщина, нам не треба більше зв'язуватися з росіянами. Вони позиціонують себе як одичалі. І нехай будуть там, а ми відокремимося і будемо читати своє або європейське. Справа не в тому, щоб забити себе повністю українським, а щоб і світ пізнавати", – сказав Хоменко.

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Розповідь, що чіпляє

Обираючи формат свого проєкту, засновники задалися питанням: що найбільше чіпляє сучасну аудиторію? Дійшли висновку – музика. Тому спочатку розпочинали з поезії, а потім створювали справжні аудіокниги з відповідними ритмами, бітами та "качем".

Ми розпочинали поезією, бо вважаємо, що це найпростіший спосіб достукатися до людей. Музику люди слухають, коли їдуть на роботу, готують собі сніданок. Ми робили композиції на вірші різних класиків. Я не знаю як описати цей жанр: аудіокнига, мінідокументалка чи етюд,

– відзначив Хоменко.

Про кого розповідати творці обирають за власними вподобаннями, але з урахуванням сучасних запитів. Так, в касті проєкту МУР вже є розповіді про Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Симоненка. А вже 16 червня команда презентувала найочікуваніше для всіх підписників відео про Василя Стуса.

"Я вважаю, що ми живемо в той час, коли людей треба змушувати цікавитися чимось. Покоління, яке каже, що молодь нічим не цікавиться, не правда. Це ви нецікаво розповідаєте. І треба шукати способи", – додав засновник МУР.

Слідкувати за оновленнями проєкту можна на сторінці в Інстаграм, а також в ютуб.

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