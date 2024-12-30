Теперь в сети распространяется масштабный флешмоб, в котором украинцы с подконтрольных Украине территорий приветствуют украинцев на временно оккупированных. Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Желал смерти Украине: крымский коллаборационист Юрий Прилепа попал в украинский плен

Как появилась идея флешмоба

Она появилась благодаря людям с временно оккупированных территорий.

Мы увидели в соцсетях несколько фото ненасильственных партизанских движений, где люди на ВОТ показывают, что будут праздновать Новый год вместе с Украиной. И почувствовали, насколько это действительно сильно – потому что россияне могут отобрать временно нашу свободу, но они не могут отобрать украинское время. Так родилась идея нашего ролика,

– рассказывает основатель МУР Александр Хоменко.

В материалах, которые распространили украинцы на ВОТ, они демонстрируют часы, идущие по киевскому времени – в противовес "московскому", по которому страна-террорист заставляет жить людей, как только захватывает территории. На других фото люди держат записки с надписями "празднуем с Украиной" перед центральными елками и ключевыми зданиями в городах Донецкой области, Луганщины, Херсонщины, Крыма.

В свою очередь во флешмобе, который также запустили в своем instagram-аккаунте МУР, украинцы массово поздравляют большие и маленькие города на ВОТ открытками и призывают праздновать в этом году вместе. Присоединиться может каждый, добавив свое фото с поздравлением в любую из соцсетей и отметив по желанию группу МУР.

За названием каждого захваченного города – кровавая история оккупации / Фото предоставлены группой МУР

"Встреча Нового года – возможность почувствовать нашу силу в том, что мы вместе. Несмотря на оккупацию, украинцы на ВОТ являются частью Украины. Наступит день, когда на этих территориях стрелки часов снова переведут на час назад, в соответствии с Конституцией Украины", – говорят в МУР.

Поздравлений от украинцев очень много / Фото предоставлены группой МУР

Особенно больно смотреть на фото, где заметны разрушения.

Украинцы хотят вернуть свои города / Фото предоставлено группой МУР



До некоторых городов на карте очень близко – и очень далеко / Фото предоставлено группой МУР

Напомним, что для россиян люди на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, – только "массовка", которая должна создать подобие жизни в городе. Украинцы в оккупации бесправны. Поэтому даже простое фото с проукраинской надписью – это гражданский подвиг.