Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что это, к сожалению, не первый случай, когда россияне совершают преступления против мариупольцев. Для оккупантов они являются массовкой, которая должна поддерживать образ того, что там есть город.

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Полное бесправие

"На самом деле Мариуполь – это такой "концлагерь" военно-логистического центра. Россиянам нужна лишь обертка самого города, в котором живут какие-то люди, работают, что-то делают", – подчеркнул Забавин.

Оккупантов, по его словам, волнует только одно – перемещение военной техники и военная база на территории каждого захваченного ими города.

В Мариуполе – полное бесправие местных жителей и, как подчеркнул депутат Мариупольского городского совета, россияне, оккупируя новые села и города, проводят там фильтрацию. Все это уже было в Мариуполе в 2022 году.

Поэтому мы и призываем людей эвакуироваться из прифронтовых территорий, ведь жизнь является самым дорогим. А россиян вообще не интересуют люди, их интересует исключительно территория. Соответственно поэтому и такое бесправие и отсутствие свобод в оккупированных регионах,

– объяснил он.

Оккупанты, по словам Забавина, забирают жилье у людей, которое им принадлежит по праву частной собственности, и признают его так называемым бесхозным имуществом.

После того как Владимир Путин в своем выступлении сказал, что надо еще активнее распределять бесхозное имущество, он фактически призвал своих ручных псов на оккупированных территорий активнее "отжимать" жилье у жителей Мариуполя и других временно оккупированных территорий,

– отметил Дмитрий Забавин.

А потом через схемы это жилье распределяется между различными гауляйтерами, которых завезли с территории страны-агрессора.

В дополнение к бесправию в отношении местных жителей, у них еще и очень низкое качество жизни, отсутствует надлежащее медицинское обеспечение, возможность нормального питания и многое другое. Люди фактически выживают, а не живут на этих территориях,

– подчеркнул он.

Напомним, что россияне начали депортацию с территории временно оккупированного Мариуполя родственников военных ВСУ. Это произошло из-за того, что оккупанты получили данные о соответствующих семьях. Они отобрали прежде всего близких тех, кто был мобилизован, а не тех, кто пошел воевать добровольно. Сейчас было депортировано пять семей только в течение декабря.