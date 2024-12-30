Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що це, на жаль, не перший випадок, коли росіяни вчиняють злочини проти маріупольців. Для окупантів вони є масовкою, яка має підтримувати образ того, що там є місто.

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Повна безправність

"Насправді Маріуполь – це такий "концтабір" військово-логістичного центру. Росіянам потрібна лише обгортка самого міста, в якому живуть якісь люди, працюють, щось роблять", – наголосив Забавін.

Окупантів, за його словами, хвилює тільки одне – переміщення військової техніки та військова база на території кожного захопленого ними міста.

В Маріуполі – повна безправність місцевих жителів і, як підкреслив депутат Маріупольської міської ради, росіяни, окуповуючи нові села та міста, проводять там фільтрацію. Все це вже було в Маріуполі у 2022 році.

Тому ми і закликаємо людей евакуюватися з прифронтових територій, адже життя є найдорожчим. А росіян взагалі не цікавлять люди, їх цікавить виключно територія. Відповідно тому і таке безправ'я та відсутність свобод в окупованих регіонах,

– пояснив він.

Окупанти, за словами Забавіна, забирають житло у людей, яке їм належить за правом приватної власності, і визнають його так званим безхазяйним майном.

Після того як Владімір Путін у своєму виступі сказав, що треба ще активніше розподіляти безхазяйне майно, він фактично закликав своїх ручних псів на окупованих територій активніше "віджимати" житло у мешканців Маріуполя та інших тимчасово окупованих територій,

– відзначив Дмитро Забавін.

А потім через схеми це житло розподіляється між різними гауляйтерами, яких завезли з території країни-агресорки.

На додачу до безправ'я щодо місцевих жителів, у них ще й дуже низька якість життя, відсутнє належне медичне забезпечення, можливість нормального харчування та багато іншого. Люди фактично виживають, а не живуть на цих територіях,

– наголосив він.

Нагадаємо, що росіяни почали депортацію з території тимчасово окупованого Маріуполя родичів військових ЗСУ. Це сталося через те, що окупанти отримали дані про відповідні родини. Вони відібрали насамперед близьких тих, хто був мобілізований, а не тих, хто пішов воювати добровільно. Наразі було депортовано п'ять родин лише впродовж грудня.