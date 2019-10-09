"Группа Коломойского" в "Слуге народа": Саакян рассказал, кто они и сколько их

Существует версия, что в партии президента Зеленского "Слуга народа" образовалась так называемая группа олигарха Игоря Коломойского. И она якобы блокирует голосование президентского закона. О том, действительно ли началось противостояние внутри партии –предположил политический эксперт Олег Саакян.

Что известно о "группе Коломойского"

По его мнению, эта версия вполне вероятна, потому что олигархически ориентированные группы не заинтересованы в этом. И речь идет не только о "группе Коломойского", ведь, предположил Саакян, могут быть группы и других олигархов.

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В прямом эфире 24 канала Олег отметил, что украинцы уже не первый раз видели, как президентское большинство проваливает голосования. Поэтому, не исключает эксперт, могут быть моменты внутреннего шантажа в партии.

Есть разные группы. Максимум до 30 депутатов. Просто очень часто в группу Коломойского записывают депутатов, которые являются представителями смежных групп, не ориентированных на господина Коломойского, но ориентированных на схожие по идеологическим признакам группы. Соответственно, я думаю, что там можно насчитать ряд небольших групп, но они не составляют большинство во фракции,

– отметил Саакян.

Он добавил, что большинство нардепов "Слуги народа" все же ориентированы на президентскую вертикаль.

Потеряет ли Зеленский рейтинг

Как сказал политический эксперт, раскол внутри партии вряд ли повлияет на его рейтинг, однако это может подмыть его авторитетность во фракции.

Вопрос земли станет ключевым вызовом для команды "Слуги народа". Политическая позиция не соответствует общественным ожиданиям. Поэтому это может стать довольно серьезным вызовом относительно единства внутри команды,

– заявил Олег.

Важно! Завтра, 10 октября, Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации, который продлится весь день. Мероприятие состоится в ресторане Kyiv Food Market, расположенном в столице на улице Московской, 8.