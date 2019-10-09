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      "Група Коломойського" у "Слузі народу: Саакян розповів, хто вони та скільки їх

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      Існує версія, що у партії президента Зеленського "Слуга народу" утворилася так звана група олігарха Ігоря Коломойського. І вона нібито блокує голосування президентського закону. Про те, чи дійсно почалося протистояння всередині партії – припустив політичний експерт Олег Саакян.

      Що відомо про "групу Коломойського"

      На його думку, ця версія цільком вірогідна, бо олігархічно орієнтовані групи не зацікавлені у цьому. І мова йде не лише про "групу Коломойського", адже, припустив Саакян, можуть бути групи й інших олігархів. 

      Читайте також: Зеленський заявив про відсутність формули Штайнмаєра для Криму

      У прямому ефірі 24 каналу Олег наголосив, що українці вже не вперше бачатью як президентська більшість провалює голосування. Тож, не виключає експерт, можуть бути моменти внутрішнього шантажу у партії. 

      Є різні групи. Максимум до 30 депутатів. Просто дуже часто до групи Коломойського записують депутатів, які є представниками суміжних груп, що не орієнтовані на пана Коломойського, але орієнтовані на схожі за ідеологічними ознаками групи. Відповідно, я думаю, що там можна нархувати низку невеличких груп, але вони не становлять більшість у фракції,
      – зауважив Саакян.

      Він додав, що більшість нардепів "Слуги народу" все ж таки орієнтовані на президентську вертикаль. 

      Чи втратить Зеленський рейтинг

      Як сказав політичний експерт, розкол всередині партії навряд чи вплине на його рейтинг, однак це може підмити його авторитетність у фракції. 

      Питання землі стане ключовим викликом для команди "Слуги народу". Політична позиція не відповідає суспільним очікуванням. Тому це може стати доволі серйозним викликом щодо єдності всередині команди,
      – заявив Олег.

      Важливо! Завтра, 10 жовтня, Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон для представників засобів масової інформації, який триватиме увесь день. Захід відбудеться у ресторані Kyiv Food Market, що розташований у столиці на вулиці Московській, 8.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Ігор Коломойський
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