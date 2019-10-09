"Група Коломойського" у "Слузі народу: Саакян розповів, хто вони та скільки їх

Існує версія, що у партії президента Зеленського "Слуга народу" утворилася так звана група олігарха Ігоря Коломойського. І вона нібито блокує голосування президентського закону. Про те, чи дійсно почалося протистояння всередині партії – припустив політичний експерт Олег Саакян.

Що відомо про "групу Коломойського"

На його думку, ця версія цільком вірогідна, бо олігархічно орієнтовані групи не зацікавлені у цьому. І мова йде не лише про "групу Коломойського", адже, припустив Саакян, можуть бути групи й інших олігархів.

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У прямому ефірі 24 каналу Олег наголосив, що українці вже не вперше бачатью як президентська більшість провалює голосування. Тож, не виключає експерт, можуть бути моменти внутрішнього шантажу у партії.

Є різні групи. Максимум до 30 депутатів. Просто дуже часто до групи Коломойського записують депутатів, які є представниками суміжних груп, що не орієнтовані на пана Коломойського, але орієнтовані на схожі за ідеологічними ознаками групи. Відповідно, я думаю, що там можна нархувати низку невеличких груп, але вони не становлять більшість у фракції,

– зауважив Саакян.

Він додав, що більшість нардепів "Слуги народу" все ж таки орієнтовані на президентську вертикаль.

Чи втратить Зеленський рейтинг

Як сказав політичний експерт, розкол всередині партії навряд чи вплине на його рейтинг, однак це може підмити його авторитетність у фракції.

Питання землі стане ключовим викликом для команди "Слуги народу". Політична позиція не відповідає суспільним очікуванням. Тому це може стати доволі серйозним викликом щодо єдності всередині команди,

– заявив Олег.

Важливо! Завтра, 10 жовтня, Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон для представників засобів масової інформації, який триватиме увесь день. Захід відбудеться у ресторані Kyiv Food Market, що розташований у столиці на вулиці Московській, 8.