Группа "Нафтогаз" несанкционированно поставляла газ государственной добычи

ПАО "Укрнафта", которая входит в группу "Нафтогаз", годами поставляла жителям села Пасечная на Ивано-Франковщине неучтенный газ из государственной скважины. Платили ли потребители за этот газ и куда шли деньги – предстоит узнать правоохранительным органам.

Около 1000 домохозяйств отбирали газ прямо из трубы "Укрнафты", к которой были незаконно подключены. Специалисты подсчитали, что за 20 лет, которые длилась эта афера, государству мог быть нанесен ущерб в размере 40 миллионов кубометров газа.

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В селе Пасечная Надвирнянского района Ивано-Франковской области 1833 дворов. Официально газофицированными и присоединенными к газораспределительным сетям из них есть только 738. Остальные еще с 90-х годов брали газ в промышленном газопроводе. Он принадлежит госкомпании "Укрнафта", которая входит в группу "Нафтогаз". Из этой трубы шел неодорований газ прямо с Бабчинского месторождения. Вся эта история с незаконным потреблением газа стала известна только сейчас, когда в мае газопровод вывели из эксплуатации, и около 1000 семей остались совсем без газа и обратились в органы власти с просьбой решить проблему газоснабжения их домохозяйств.



Обращение "Укрнафты" к "Нафтогазу Украины"

Если посчитать убытки, то нужно учесть, что по данным НКРЕКУ, одно домохозяйство площадью 70-120 квадратных метров (средняя сельская хата) потребляет около 2 000 кубических метров газа в год. Значит, 1000 домов села Пасечная несанкционированно потребляли в год не менее 2 миллионов кубических газа непосредственно из скважины "Укрнафты". При цене на газ, утвержденной Постановлением КМУ в размере 5,9 гривен с кубический метр без транспортных расходов, среднегодовой ущерб государства составляет около 12 миллионов гривен на год. Сколько и кому платили за незаконно отобранный из трубопровода госкомпании газ предстоит выяснить правоохранительным органам.

Качество газа со скважины неоднократно вызывало нарекания у жителей села. Так как они получали необработанный газ прямо с месторождения "Укрнафты". Авторы схемы незаконного обогащения также подвергали опасности жизнь людей, так как этот газ не предназначен для поставки потребителям и не имеет запаха.

Один из менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" писал об этой проблеме еще два года назад. Значит, в госкомпании были хорошо осведомлены о продаже газа "налево" и прикрывали преступную схему. Напомним, что государству принадлежит 51% акции компании "Укрнафта".

В "Ивано-Франковскгазе" заявили, что рассмотрят техническую возможность подключить к законным газораспределительным сетям жителей села, которые готовы официально платить за качественный газ, что проходит ежемесячную проверку в лабораториях.

Вопрос финансирования подключения новых потребителей и прав собственности на земельные участки должна решить местная власть. Можно допустить, что жители села все эти годы добросовестно платили за газ и даже не подозревали, что это незаконная схема обогащения.