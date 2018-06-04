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Група "Нафтогаз" несанкціоновано постачала газ державного видобутку

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"Нафтогаз" несанкціоновано постачав газ державного видобутку / Фото з відкритих джерел

ПАТ "Укрнафта", яка входить в групу "Нафтогаз", роками поставляла жителям села Пасічна на Івано-Франківщині неврахований газ з державної свердловини. Чи платили споживачі за цей газ і куди йшли гроші – належить дізнатися правоохоронним органам.

Близько 1000 домогосподарств відбирали газ прямо з труби "Укрнафти", до якої були незаконно підключені. Фахівці підрахували, що за 20 років, які тривала ця афера, державі могло бути завдано шкоди в розмірі 40 мільйонів кубометрів газу.

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У селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області 1833 дворів. Офіційно газифікованими і приєднаними до газорозподільних мереж з них є тільки 738. Решта ще з 90-х років брали газ в промисловому газопроводі. Він належить держкомпанії "Укрнафта", яка входить в групу "Нафтогаз". З цієї труби йшов неодорований газ прямо з Бабчинського родовища. Вся ця історія з незаконним споживанням газу стала відома тільки зараз, коли в травні газопровід вивели з експлуатації, і близько 1000 сімей залишилися зовсім без газу і звернулися до органів влади з проханням вирішити проблему газопостачання їх домогосподарств.


Звернення "Укрнафти" до "Нафтогазу України"

Якщо порахувати збитки, то потрібно врахувати, що за даними НКРЕКУ, одне домогосподарство площею 70-120 квадратних метрів (середня сільська хата) споживає близько 2 000 кубічних метрів газу в рік. Значить, 1000 будинків села Пасічна несанкціоновано споживали в рік не менше 2 мільйонів кубічних газу безпосередньо зі свердловини "Укрнафти". При ціні на газ, затвердженої Постановою КМУ в розмірі 5,9 гривень з кубічний метр без транспортних витрат, середньорічний збиток держави становить близько 12 мільйонів гривень на рік. Скільки і кому платили за незаконно відібраний з трубопроводу держкомпанії газ належить з'ясувати правоохоронним органам.

Якість газу зі свердловини неодноразово викликала нарікання у жителів села. Так як вони отримували необроблений газ прямо з родовища "Укрнафти". Автори схеми незаконного збагачення також піддавали небезпеці життя людей, так як цей газ не призначений для постачання споживачам і не має запаху.

Один з менеджерів НАК "Нафтогаз України" писав про цю проблему ще два роки тому. Значить, в держкомпанії були добре обізнані про продаж газу "наліво" і прикривали злочинну схему. Нагадаємо, що державі належить 51% акції компанії "Укрнафта".

У "Івано-Франківськгазі" заявили, що розглянуть технічну можливість підключити до законних газорозподільних мереж жителів села, які готові офіційно платити за якісний газ, який проходить щомісячну перевірку в лабораторіях.

Питання фінансування підключення нових споживачів і прав власності на земельні ділянки повинна вирішити місцева влада. Можна допустити, що жителі села всі ці роки добросовісно платили за газ і навіть не підозрювали, що це незаконна схема збагачення.

Теги: Новини України Нафтогаз Укрнафта Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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