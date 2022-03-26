Группировка войск "Юг" показала красивое уничтожение вражеской техники – видео
26 марта 2022 , 13:17Читати новину українською
Источник:Группировка войск "Юг"
Украинские бойцы группировки "Юг" продолжают истреблять оккупантов. Группировка показала зрелищное видео, как силы сопротивления уничтожают вражескую технику.
Группировка обнародовала видео, где видно, как украинские снаряды уничтожают военную технику оккупантов.
Важно "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился
Силами и средствами группировки войск "Юг" продолжается уничтожение военной техники противника. Маленькими шагами к победе,
– написали военные.
Смотрите также: "Расконсервированная" российская техника – разворована, а командир танкового полка застрелился