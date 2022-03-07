Захватчики сосредоточили основные усилия на окружении города. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
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Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева,
– отметили украинские военные.
К слову, в течение одиннадцати суток оккупационных действий военнослужащие РФ не добились конечной цели. Противник хотел взять столицу за 1 – 2 дня, однако, встретившись с ВСУ, потерпел тотальную неудачу.
Где еще враг сосредоточил силы
Российские захватчики также сосредоточили силы в окружении:
- Харькова;
- Чернигова;
- Печаль;
- Николаев.
В то же время, враг не оставляет попыток выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях, а также создать сухопутный коридор из Крыма в направлении Мариуполь – Новоазовск.
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