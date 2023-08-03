В сеть выложили ролик, на котором можно увидеть, как знакомят россиян с местным колоритом, так сказать. Одного оккупанта посреди улицы избили.

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Грузинское гостеприимство для россиян

Ролик показывает, что россиянин получил за уши прямо посреди улицы. Ему изрядно досталось. Мы, конечно, не можем с уверенностью сказать, что стало причиной этого. Но можем предположить, что во всем виновато захватническое поведение россиянина.

Внимание! Ролик содержит сцены и нецензурную лексику. Именно такие эмоции вызывают россияне у грузин, которым надоело терпеть все российское.

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Ты а***л? Я в своей стране! Я в своей стране!

– повторял по несколько раз грузин, нанося удар по удару.

Заметим, что ролик снимала другая россиянка. Она комментировала за кадром слова грузина о том, что он находится в своей стране. По ее тону можно понять, что она также инфицирована российской имперскостью и считает, что Грузия – часть России.

Обратим внимание, что случай в Грузии – не что-то новое. Раньше мы рассказывали, как в Турции россиянина избили сотрудники гостиницы.

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