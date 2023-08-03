У мережу виклали ролик, на якому можна побачити, як знайомлять росіян з місцевим колоритом, так би мовити. Одного окупанта посеред вулиці відгамселили.

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Грузинська гостинність для росіян

Ролик демонструє, що росіянин отримав поза вуха просто посеред вулиці. Йому добряче перепало. Ми, звичайно ж, не можемо з упевненістю сказати, що стало причиною цього. Але можемо припустити, що у всьому винна загарбницька поведінка росіянина.

Увага! Ролик містить сцени насилля та нецензурну лексику. Саме такі емоції викликають росіяни у грузинів, яким набридло толерувати все російське.

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Ти а***л? Я у своїй країні! Я у своїй країні!

– повторював по кілька разів грузин, завдаючи удару за ударом.

Зауважимо, що ролик знімала інша росіянка. Вона коментувала за кадром слова грузина про те, що він у своїй країні. З її тону можна зрозуміти, що вона також інфікована російською імперськістю та вважає, що Грузія – частина Росії.

Звернімо увагу на те, що випадок у Грузії – не щось нове. Раніше ми розповідали, як у Туреччині росіянина побили співробітники готелю.

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