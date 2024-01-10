Скандальный инцидент произошел в расположенном в Тбилиси кафедральном храме Святой Троицы. Он считается главным собором Грузии.

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Что известно о скандале

Верующие заметили икону со Сталиным. Внимание на это обратили и местные оппозиционеры. Как выяснилось, православный храм получил ее в подарок от пророссийской партии "Альянс патриотов" на год решающих парламентских выборов.

Местные власти и правящая партия "Грузинская мечта" на данный момент никак не отреагировали на скандал. Грузинская православная церковь назвала провокациями недовольства иконой. Патриархия не увидела в иконе с изображением Сталина ничего антицерковного.

Известно, что эту икону облили краской 9 января. Грузинская активистка Ната Перадзе выкладывала видео из собора. После этого 10 января под ее домом собрались члены другой пророссийской группировки – "Альт-инфо". Они устраивали акцию.

Также на скандал с иконой отреагировал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.

Верной дорогой идем, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне: инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысячи священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, разместили на иконе в Самебе,

– заявил он.

Икона со Сталиным в грузинском соборе: видео Георгия Канделаки



Обратите внимание! РПЦ канонизировала Матрону в 2004 году. Существует советский миф, что она в 1941 году якобы уговорила Сталина не покидать Москву, когда войска нацистской Германии подошли вплотную к городу, и будто бы посоветовала диктатору вынести на линию фронта икону Казанской Божьей матери.

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