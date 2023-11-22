Об этом Томас-Гринфилд заявила во время выступления во вторник на заседании Совбеза ООН по Украине. 24 Канал.

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Что сказала представительница США в ООН

"В этом месяце (ноябрь – 24 канал) мы имеем 90-ю годовщину Голодомора, который означает смерть от голода", — отметила Томас-Гринфилд.

Глава американской делегации при ООН подчеркнула, что тогда миллионы украинских женщин, детей, мужчин погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима, из-за рукотворного и умышленного голода. Она отметила, что это "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.

Но Путин не считался, он скорее вдохновился. Как и Сталин, Путин употребляет продовольствие как орудие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине,

– заявила Томас-Гринфилд.

Глава Миссии США при ООН отметила, что Россия ведет войну не только против народа Украины, но и против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.

Кроме того, Томас-Гринфилд подчеркнула, что Россия обострила глобальную продовольственную безопасность, поскольку из-за российского вторжения производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%, чем до войны.

Посол Томас-Гринфилд отметила, что несмотря на возникшие перед украинским народом трудности, украинцы выстояли и продолжают быть "маяком надежды" для самых уязвимых слоев в мире.

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