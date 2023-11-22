Об этом Томас-Гринфилд заявила во время выступления во вторник на заседании Совбеза ООН по Украине. 24 Канал.
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Что сказала представительница США в ООН
"В этом месяце (ноябрь – 24 канал) мы имеем 90-ю годовщину Голодомора, который означает смерть от голода", — отметила Томас-Гринфилд.
Глава американской делегации при ООН подчеркнула, что тогда миллионы украинских женщин, детей, мужчин погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима, из-за рукотворного и умышленного голода. Она отметила, что это "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.
Но Путин не считался, он скорее вдохновился. Как и Сталин, Путин употребляет продовольствие как орудие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине,
– заявила Томас-Гринфилд.
Глава Миссии США при ООН отметила, что Россия ведет войну не только против народа Украины, но и против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.
Кроме того, Томас-Гринфилд подчеркнула, что Россия обострила глобальную продовольственную безопасность, поскольку из-за российского вторжения производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%, чем до войны.
Посол Томас-Гринфилд отметила, что несмотря на возникшие перед украинским народом трудности, украинцы выстояли и продолжают быть "маяком надежды" для самых уязвимых слоев в мире.
Параллели между диктататорами: как Путин следует Сталину
- Политическая карьера Владимира Путина неоднократно была на слуху и ее сравнивали с действиями Гитлера. В действительности же глава Кремля упорно становится копией Сталина. Как для Сталина, так и для Путина самым сокровенным страхом является потеря личной власти. Это ясно видно из того, как Владимир Путин не хочет потерять кресло президента России.
- Еще одним доказательством копирования политики Сталина есть военные преступления, которые россияне совершили во время вторжения в Украину. Путин также настойчиво копирует Сталина в стремлении геноцида украинской нации.
- Кремлевский вождь считает, что в случае победы в войне против Украины ему ничего не будет угрожать за преступления, которые он совершил. Он руководствуется мнением "победителей не судят". Да, Сталин не ответил за преступления ни до, ни во время, ни после Второй мировой войны. Он занял место среди победителей нацизма, и никто не судил его за миллионы убитых голодами, репрессии, депортации целых народов. На такое развитие событий рассчитывает и Путин, войска которого совершают военные преступления на территории Украины. Владимир Путин живет с верой, что будет победителем в Киеве, а не на скамье подсудимых в Гааге.
- Однако ответить за совершенные военные преступления главе Кремля придется. США размышляют над тем, чтобы создать орган, судящий Путина за войну против Украины. В Госдепартаменте США поддержали создание специального трибунала. Кроме того, эксперты отмечают, что параллельно Международный уголовный суд в Гааге расследует преступления захватчиков.