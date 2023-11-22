Про це Томас-Грінфілд заявила під час виступу у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН щодо України, пише 24 Канал.
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Що сказала представниця США в ООН
"Цього місяця (листопад – 24 канал) ми маємо 90-ті роковини Голодомору, який означає смерть від голоду", — зазначила Томас-Грінфілд.
Глава американської делегації при ООН підкреслила, що тоді мільйони українських жінок, дітей, чоловіків загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму, через рукотворний і навмисний голод. Вона зауважила, що це "стало попередженням" того, що може статися, якщо не стримувати жорстокість і тиранію.
Але Путін не зважав, він, швидше, надихнувся. Як і Сталін, Путін використовує продовольство як зброю війни. Як і Сталін, Путін вчинив голод і смерть в Україні,
— заявила Томас-Грінфілд.
Глава Місії США при ООН зазначила, що Росія веде війну не лише проти народу України, а й проти вразливих верств населення в усьому світі, які залежать від експорту продовольства з України.
Крім того, Томас-Грінфілд підкреслила, що Росія загострила глобальну продовольчу безпеку, оскільки через російське вторгнення виробництво пшениці в країні зменшилося на 35%, ніж до війни.
Посол Томас-Грінфілд зазначила, що незважаючи на труднощі, які постали перед українським народом, українці вистояли та продовжують бути "маяком надії" для найуразливіших верств у світі.
Паралелі між диктататорами: як Путін наслідує Сталіна
- Політичну кар'єра Владіміра Путіна неодноразово була на слуху та її порівнювали з діяннями Гітлера. Насправді ж очільник Кремля наполегливо стає копією Сталіна. Як для Сталіна, так і для Путіна найпотаємнішим страхом є втрата особистої влади. Це чітко видно з того, як Владімір Путін не хоче втратити крісло президента Росії.
- Ще одним доказом копіювання політики Сталіна є воєнні злочини, які росіяни скоїли під час вторгнення в Україну. Путін так само наполегливо копіює Сталіна у прагненні геноциду української нації.
- Кремлівський вождь вважає, що у випадку перемоги у війні проти України, йому нічого не буде загрожувати за злочини, які він скоїв. Він керується думкою "переможців не судять". Так, Сталін не відповів за злочини ні до, ні під час, ні після Другої світової війни. Він зайняв місце серед переможців нацизму, і ніхто не судив його за мільйони вбитих голодами, репресії, за депортації цілих народів. На такий розвиток подій розраховує і Путін, війська якого здійснює воєнні злочини на території України. Владімір Путін живе з вірою, що буде переможцем у Києві, а не на лаві підсудних в Гаазі.
- Проте, відповісти за скоєні воєнні злочини очільнику Кремля таки доведеться. США розмірковують над тим, аби створити орган, який судитиме Путіна за війну проти України. У Держдепартаменті США підтримали створення спеціального трибуналу. Окрім цього, експерти зазначають, що паралельно Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідує злочини загарбників.