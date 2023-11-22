Про це Томас-Грінфілд заявила під час виступу у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН щодо України, пише 24 Канал.

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Що сказала представниця США в ООН

"Цього місяця (листопад – 24 канал) ми маємо 90-ті роковини Голодомору, який означає смерть від голоду", — зазначила Томас-Грінфілд.

Глава американської делегації при ООН підкреслила, що тоді мільйони українських жінок, дітей, чоловіків загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму, через рукотворний і навмисний голод. Вона зауважила, що це "стало попередженням" того, що може статися, якщо не стримувати жорстокість і тиранію.

Але Путін не зважав, він, швидше, надихнувся. Як і Сталін, Путін використовує продовольство як зброю війни. Як і Сталін, Путін вчинив голод і смерть в Україні,

— заявила Томас-Грінфілд.

Глава Місії США при ООН зазначила, що Росія веде війну не лише проти народу України, а й проти вразливих верств населення в усьому світі, які залежать від експорту продовольства з України.

Крім того, Томас-Грінфілд підкреслила, що Росія загострила глобальну продовольчу безпеку, оскільки через російське вторгнення виробництво пшениці в країні зменшилося на 35%, ніж до війни.

Посол Томас-Грінфілд зазначила, що незважаючи на труднощі, які постали перед українським народом, українці вистояли та продовжують бути "маяком надії" для найуразливіших верств у світі.

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