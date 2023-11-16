Про це ідеться в новому звіті міжнародної юридичної компанії з прав людини Global Rights Compliance (GRC). За їхньою інформацією, Росія активно готувалася викрасти запаси українського зерна, адже метою було заморити українців голодом.

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Росія готувалась ще у 2021

Згідно з новими даними, коли російські танки перетнули кордон України у лютому 2022 року, окупанти навмисно націлилися на багаті зерном райони та інфраструктуру з виробництва продовольства.

Як зазначають експерти, ще наприкінці грудня 2021 року, російський оборонний підрядник почав закупати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні судна. На думку фахівців – це свідчить про план розкрадання українського продовольства "у безпрецедентних масштабах".

Окупанти крали зерно

Окрім цього, менш ніж за тиждень після вторгнення Росія почала захоплювати українські ферми. Тоді щодня окупанти експортували 12 тисяч тонн зерна з окупованих територій.

Росію чекає покарання

Мета дослідження, яке провели фахівці GRC полягає в тому, щоб надати Міжнародному кримінальному суду докази, що Росія хотіла використали голод, як інструмент війни. Зазначається, що це дозволить почати перше в історії судове переслідування такого роду.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок каже, "Дуже ймовірно", що Росію визнають винною. І тоді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі зможе видати Путіну ще один ордер на арешт.

Важливо! Міжнародний кримінальний суд вже видав Путіну орден за звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей до Російської Федерації.

Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, беручи в облогу цивільне населення і руйнуючи критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання української сільськогосподарської продукції,

– сказала Мердок The Independent.

Вона додала, що Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України, використавши це як інструмент війни.

Не тільки Путіна в Гаагу: Лукашенко може отримати ордер