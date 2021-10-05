О том, что еще одно дело грузинско-украинского политика на днях будет рассматривать суд изданию рассказал его адвокат Бека Басилая.

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В Грузии рассмотрят дело Саакашвили

По словам защитника Саакашвили, рассмотрение одного из дел в отношении политика в грузинском суде назначили на 10 ноября.

Напомним, Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесли приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до 6 лет, другие дела – в судебном производстве.

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