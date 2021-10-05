Про те, що ще одну справу грузинсько-українського політика днями розглядатиме суд виданню розповів його адвокат Бека Басилая.
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У Грузії розглянуть справу Саакашвілі
За словами захисника Саакашвілі, розгляд однієї зі справ щодо політика в грузинському суді призначили на 10 листопада.
Нагадаємо, Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. По двох справах йому заочно винесли вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, інші справи – у судовому провадженні.
Затримання Міхеіла Саакашвілі: коротко
- Саакашвілі затримали у Грузії вранці 1 жовтня. Причина – кримінальні справи через "злочини, скоєні на грузинській території".
- Помилувати політика може президентка, проте Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не піде на такий крок. Водночас його захист сподівається, що лідерка країни змінить думку.
- Сам Саакашвілі заявив, що є "фактично особистим в'язнем Путіна".
- Він також оголосив голодування та наголосив, що припинить його тоді, коли він та затримані через нього люди не будуть звільнені". Разом з Саакашвілі арештували власника квартири, у якій перебував політик.