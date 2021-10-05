На кадрах помітно, як Саакашвілі спокійно дозволяє себе арештувати. Відео опублікували місцеві ЗМІ 5 жовтня.

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У мережі поширили відео затримання Саакашвілі

На кадрах видно, як на третього президента Грузії надягають наручники,

– повідомило видання.

Також журналісти помітили, що на столі – хінкалі, хліб та горілка. До речі, перед затриманням Саакашвілі вже в наручниках п'є щось зі стакана на столі.

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