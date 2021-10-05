Вони поспілкувались про регіональну безпеку та відносини між державами. Співрозмовники погодились, що треба посилити співпрацю, щоб разом протидіяти викликам.

Зверніть увагу Голодуватиму до кінця життя, – Саакашвілі назвав умову припинення протесту

Однією з найголовніших тем для розмов стало затримання Саакашвілі. Зокрема необхідність повного дотримання прав та інтересів експрезидента Грузії.



Зустріч Боднара і Закарашвілі / Фото пресслужби МЗС України

Новообраний посол пообіцяв, що докладе максимум зусиль, аби забезпечити активний розвиток відносин між Україною та Грузії. Також він надав заступнику МЗС деталі щодо затримання Саакашвілі. Окрім цього, Боднар прийняв у посла копії вірчих грамот.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, вірча грамота – це документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника.

Новий посол Грузії в Україні

З 1 жовтня МЗС Грузії призначило нового посла в Україні – Георгія Закарашвілі. Відтак він замінив Теймураза Шарашенідзе.

Затримання Саакашвілі: розвиток подій