Вони поспілкувались про регіональну безпеку та відносини між державами. Співрозмовники погодились, що треба посилити співпрацю, щоб разом протидіяти викликам.
Зверніть увагу Голодуватиму до кінця життя, – Саакашвілі назвав умову припинення протесту
Однією з найголовніших тем для розмов стало затримання Саакашвілі. Зокрема необхідність повного дотримання прав та інтересів експрезидента Грузії.
Зустріч Боднара і Закарашвілі / Фото пресслужби МЗС України
Новообраний посол пообіцяв, що докладе максимум зусиль, аби забезпечити активний розвиток відносин між Україною та Грузії. Також він надав заступнику МЗС деталі щодо затримання Саакашвілі. Окрім цього, Боднар прийняв у посла копії вірчих грамот.
Новий посол Грузії в Україні
З 1 жовтня МЗС Грузії призначило нового посла в Україні – Георгія Закарашвілі. Відтак він замінив Теймураза Шарашенідзе.
Затримання Саакашвілі: розвиток подій
- Затримали політика 1 жовтня 2021 року в Грузії. Його заочно засудили у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- Саакашвілі прогнозував, що його можуть затримати, коли він повернеться на Батьківщину.
- У Грузії 4 жовтня зібрались тисячі людей, які вимагали звільнити експрезидента. Експерти вважають, що ситуація у країні схожа на ту, яка відбувається у Білорусі та Туркменістані.
- Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
- Політик написав листа українському лідеру Володимиру Зеленському. В ньому він назвав себе "особистим бранцем Володимира Путіна".