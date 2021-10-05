Они пообщались о региональной безопасности и отношениях между государствами. Собеседники согласились, что надо усилить сотрудничество, чтобы вместе противостоять вызовам.

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Одной из главных тем для разговоров стало задержание Саакашвили. В частности необходимость полного соблюдения прав и интересов экс-президента Грузии.



Встреча Боднара и Закарашвили / Фото пресс-службы МИД Украины

Новоизбранный посол пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы обеспечить активное развитие отношений между Украиной и Грузией. Также он предоставил заместителю МИД детали по задержанию Саакашвили. Кроме этого, Боднар принял у посла копии верительных грамот.

Справка. По информации из Википедии, верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя.

Новый посол Грузии в Украине

С 1 октября МИД Грузии назначило нового посла в Украине – Георгия Закарашвили. Поэтому он заменил Теймураза Шарашенидзе.

Задержание Саакашвили: развитие событий