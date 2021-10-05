Они пообщались о региональной безопасности и отношениях между государствами. Собеседники согласились, что надо усилить сотрудничество, чтобы вместе противостоять вызовам.
Обратите внимание Буду голодать до конца жизни, – Саакашвили назвал условие прекращения протеста
Одной из главных тем для разговоров стало задержание Саакашвили. В частности необходимость полного соблюдения прав и интересов экс-президента Грузии.
Встреча Боднара и Закарашвили / Фото пресс-службы МИД Украины
Новоизбранный посол пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы обеспечить активное развитие отношений между Украиной и Грузией. Также он предоставил заместителю МИД детали по задержанию Саакашвили. Кроме этого, Боднар принял у посла копии верительных грамот.
Новый посол Грузии в Украине
С 1 октября МИД Грузии назначило нового посла в Украине – Георгия Закарашвили. Поэтому он заменил Теймураза Шарашенидзе.
Задержание Саакашвили: развитие событий
- Задержали политика 1 октября 2021 года в Грузии. Его заочно приговорили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Саакашвили прогнозировал, что его могут задержать, когда он вернется на родину.
- В Грузии 4 октября собрались тысячи людей, которые требовали освободить экс-президента. Эксперты считают, что ситуация в стране похожа на ту, которая происходит в Беларуси и Туркменистане.
- Президент Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
- Политик написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В нем он назвал себя "личным пленником Владимира Путина".