Он возглавил свой пост с 1 октября 2021 года. Закарашвили заменил в нашем государстве Теймураза Шарашенидзе.
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Что известно о Закарашвили
Новый посол был директором политического департамента МИД Грузии. Он работал на дипломатической службе с 2004 года.
Кроме этого, Закарашвили занимал должность посланника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России: в 2016 – 2019 годах. Перед этим был старшим советником.
Назначили послов пяти стран
В целом в Грузии назначили послов в пяти странах: Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. В частности выбрали:
- в Швеции – Ираклия Хуцураули;
- в Мексике – Заза Габуния;
- в Нидерландах – Давид Соломония;
- в Польше – Зураба Беридзе.
Отзыв предыдущего посла Грузии
- Весной 2020 года Шарашенидзе отозвали из Киева из-за позиции Тбилиси в отношении Михаила Саакашвили.
- На свой пост он вернулся почти через год, в апреле 2021 года.
- Немедленно сделать это требовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.