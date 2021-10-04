Он возглавил свой пост с 1 октября 2021 года. Закарашвили заменил в нашем государстве Теймураза Шарашенидзе.

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Что известно о Закарашвили

Новый посол был директором политического департамента МИД Грузии. Он работал на дипломатической службе с 2004 года.

Кроме этого, Закарашвили занимал должность посланника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России: в 2016 – 2019 годах. Перед этим был старшим советником.

Кстати говоря! Заракашвили уже был послом Грузии в Украине – в 2012 – 2016 годах.

Назначили послов пяти стран

В целом в Грузии назначили послов в пяти странах: Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. В частности выбрали:

в Швеции – Ираклия Хуцураули;

в Мексике – Заза Габуния;

в Нидерландах – Давид Соломония;

в Польше – Зураба Беридзе.

Отзыв предыдущего посла Грузии