Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев. Его отозвали из-за назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного Комитета реформ.

Вчера, 21 апреля, он встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем. Они обсудили ряд вопросов по развитию украинско-грузинских отношений.

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Что обсудили на встрече

Шарашенидзе вернулся в Украину в результате договоренностей президента Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Во время встречи стороны обсудили двустороннее взаимодействие по укреплению безопасности в регионе. В частности речь шла об обострении ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе.

Боднар отметил нежелание России соблюдать режим тишины и стягивание ее войск к границам Украины и на временно оккупированные территории.

Напомним! Россия массово стягивает свои войска на к границам Украины. В Кремле заявили, что будут держать свои группировки столько, сколько будет целесообразным для руководства.

Со своей стороны Шарашенидзе отметил, что Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. В конце встречи собеседники обсудили график контрактов в 2021 году на высоком и самом высоком уровнях.

Что известно об отзыве Шарашенидзе

Посла Грузии в Украине отозвали в мае 2020 года.

Это произошло после назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного Комитета реформ в Украине.

По словам Зеленского, реакция Грузии на назначение Саакашвили является ошибочной. В Грузии же заявили, что Украина поступила "недипломатично".

В начале апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили решила немедленно вернуть в Украину посла Грузии.



Работа Саакашвили в Украине / инфографика 24 канала