Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва. Його відкликали через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Вчора, 21 квітня, він зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем. Вони обговорили низку питань щодо розвитку українсько-грузинських відносин.

Також читайте Саакашвілі порівняв дії Росії на кордоні з Україною з Грузією у 2008 році

Що обговорили на зустрічі

Шарашенідзе повернувся в Україну внаслідок домовленостей президента Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Під час зустрічі сторони обговорили двосторонню взаємодію щодо зміцнення безпеки в регіоні. Зокрема мовилось про загострення ситуації на Сході України і в Азово-Чорноморському регіоні.

Боднар наголосив на небажанні Росії дотримуватись режиму тиші і стягненні її військ до кордонів України та на тимчасово окуповані території.

Нагадаємо! Росія масово стягує свої війська на до кордонів України. У Кремлі заявили, що триматимуть свої угруповання стільки, скільки буде доцільним для керівництва.

Зі свого боку Шарашенідзе відзначив, що Грузія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Наприкінці зустрічі співрозмовники обговорили графік контрактів у 2021 році на високому і найвищому рівнях.

Що відомо про відкликання Шарашенідзе

Посла Грузії в Україні відкликали у травні 2020 року.

Це сталось після призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.

За словами Зеленського, реакція Грузії на призначення Саакашвілі є помилковою. У Грузії ж заявили, що Україна вчинила "недипломатично".

На початку квітня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі негайно повернути в Україну посла Грузії.



Робота Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу