Посол Грузії повернувся до Києва: його відкликали через призначення Саакашвілі
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва. Його відкликали через призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.
Джерело:МЗС України
Вчора, 21 квітня, він зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем. Вони обговорили низку питань щодо розвитку українсько-грузинських відносин.
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Що обговорили на зустрічі
Шарашенідзе повернувся в Україну внаслідок домовленостей президента Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.
Під час зустрічі сторони обговорили двосторонню взаємодію щодо зміцнення безпеки в регіоні. Зокрема мовилось про загострення ситуації на Сході України і в Азово-Чорноморському регіоні.
Боднар наголосив на небажанні Росії дотримуватись режиму тиші і стягненні її військ до кордонів України та на тимчасово окуповані території.
Зі свого боку Шарашенідзе відзначив, що Грузія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Наприкінці зустрічі співрозмовники обговорили графік контрактів у 2021 році на високому і найвищому рівнях.
Що відомо про відкликання Шарашенідзе
- Посла Грузії в Україні відкликали у травні 2020 року.
- Це сталось після призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.
- За словами Зеленського, реакція Грузії на призначення Саакашвілі є помилковою. У Грузії ж заявили, що Україна вчинила "недипломатично".
- На початку квітня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі негайно повернути в Україну посла Грузії.
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