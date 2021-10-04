Він очолив свою посаду із 1 жовтня 2021 року. Закарашвілі замінив в нашій державі Теймураза Шарашенідзе.
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Що відомо про Закарашвілі
Новий посол був директором політичного департаменту МЗС Грузії. Він працював на дипломатичній службі з 2004 року.
Окрім цього, Закарашвілі очолював посаду посланника секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії: у 2016 – 2019 роках. Перед цим був старшим радником.
Призначили послів п'яти країн
Загалом у Грузії призначили послів в п'яти країнах: Нідерландах, Польщі, Україні, Швеції та Мексиці. Зокрема обрали:
- у Швеції – Іраклія Хуцураулі;
- у Мексиці – Заза Габунія;
- в Нідерландах – Давид Соломонія;
- в Польщі – Зураба Берідзе.
Відкликання попереднього посла Грузії
- Навесні 2020 року Шарашенідзе відкликали з Києва через позицію Тбілісі щодо Михайла Саакашвілі.
- На свій пост він повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.
- Негайно зробити це вимагала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.