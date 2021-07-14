Дипломаты заявляют: не хотят вмешиваться в процесс судопроизводства, впрочем украинцев нужно немедленно освободить. Соответствующий комментарий предоставил представитель МИД Олег Николенко.

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4 года тюрьмы из-за пересечения границы

14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к 4 годам лишения свободы. Им приписали незаконное пересечение границы Грузии.

Из-за этого в МИД Украины вызвали временного поверенного Грузии в Украине. Ему выразили разочарование.

Украинская сторона считает решение суда несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии,

– заявляют в МИД.

Дипломаты призвали грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины.

МИД Украины и Посольство Украины в Грузии отметили: осужденные украинцы воспользуются своим правом подать апелляцию на это решение суда.

Обвинения Саакашвили в бездействии

В феврале 2021 года Саакашвили обвинял украинский МИД в бездействии и невмешательстве в это дело. Впрочем, пресс-секретарь ведомства Олег Николенко заявил, что дело Дьяченко и Хомича было приоритетным в работе украинского посольства в Тбилиси.

Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными,

– рассказал Николенко.

Тогда обещали, что украинское государство не бросит своих граждан, а дипломаты приложат как можно больше усилий для освобождения яхтсменов.

Задержание из-за "человека Саакашвили"

По мнению адвоката задержанных Беки Басила, дело может быть связано с тем, что на борту яхты находился Михаил Батурин. По информации СМИ, именно ему и принадлежит яхта. Он ранее работал в охране Саакашвили.

Мои подзащитные осуществляли мирное плавание в территориальных водах Грузии. Это разрешено законами Грузии. Они не пересекали границу Грузии. Однако в обвинении сказано, что они якобы незаконно пересекли границу,

– рассказал адвокат.

Задержание яхтсменов: главное