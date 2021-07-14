Дипломаты заявляют: не хотят вмешиваться в процесс судопроизводства, впрочем украинцев нужно немедленно освободить. Соответствующий комментарий предоставил представитель МИД Олег Николенко.
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4 года тюрьмы из-за пересечения границы
14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к 4 годам лишения свободы. Им приписали незаконное пересечение границы Грузии.
Из-за этого в МИД Украины вызвали временного поверенного Грузии в Украине. Ему выразили разочарование.
Украинская сторона считает решение суда несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии,
– заявляют в МИД.
Дипломаты призвали грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины.
МИД Украины и Посольство Украины в Грузии отметили: осужденные украинцы воспользуются своим правом подать апелляцию на это решение суда.
Обвинения Саакашвили в бездействии
В феврале 2021 года Саакашвили обвинял украинский МИД в бездействии и невмешательстве в это дело. Впрочем, пресс-секретарь ведомства Олег Николенко заявил, что дело Дьяченко и Хомича было приоритетным в работе украинского посольства в Тбилиси.
Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными,
– рассказал Николенко.
Тогда обещали, что украинское государство не бросит своих граждан, а дипломаты приложат как можно больше усилий для освобождения яхтсменов.
Задержание из-за "человека Саакашвили"
По мнению адвоката задержанных Беки Басила, дело может быть связано с тем, что на борту яхты находился Михаил Батурин. По информации СМИ, именно ему и принадлежит яхта. Он ранее работал в охране Саакашвили.
Мои подзащитные осуществляли мирное плавание в территориальных водах Грузии. Это разрешено законами Грузии. Они не пересекали границу Грузии. Однако в обвинении сказано, что они якобы незаконно пересекли границу,
– рассказал адвокат.
Задержание яхтсменов: главное
- Юрий Хомич вместе с напарником Владимиром Дьяченко должны были отправиться в Турцию на яхте.
- Она принадлежит бывшему сотруднику охраны Саакашвили Михаилу Батурину.
- 28 ноября 2020 года поздно вечером в территориальных водах Грузии их взяли на абордаж грузинские пограничники.
- В дальнейшем мужчин задержали, а их родственникам об этом ничего не сообщили.
- Задержанным не разрешали связываться с семьей, у них не было денег и необходимых вещей в быту. Все время до вынесения приговора они находились в СИЗО.