Дипломати заявляють: не хочуть втручатися у процес судочинства, втім українців потрібно негайно звільнити. Відповідний коментар надав речник МЗС Олег Ніколенко.

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4 роки в'язниці за перетин кордону

14 липня Батумський міський суд в Грузії засудив Юрія Хомича та Володимира Дьяченка до 4 років позбавлення волі. Їм приписали незаконний перетин кордону Грузії.

Через це до МЗС України викликали тимчасового повіреного Грузії в Україні. Йому висловили розчарування.

Українська сторона вважає рішення суду несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії,

– заявляють у МЗС.

Дипломати закликали грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України.

МЗС України та Посольство України в Грузії зазначили: засуджені українці скористаються своїм правом подати апеляцію на це рішення суду.

Звинувачення Саакашвілі у бездіяльності

У лютому 2021 року Міхеіл Саакашвілі звинувачував українське МЗС у бездіяльності і невтручанні у цій справі. Втім, речник відомства Олег Ніколенко заявив, що справа Дьяченка і Хомича була пріоритетною у роботі українського посольства в Тбілісі.

Посольство провело численні зустрічі з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, аби домогтися їхнього звільнення. Консул нашого посольства допомогла забезпечити зв’язок затриманих українців із рідними,

– розповів Ніколенко.

Тоді обіцяли, що українська держава не кине своїх громадян, а дипломати докладуть якомога більше зусиль для звільнення яхтсменів.

Затримання через "людину Саакашвілі"

На думку адвоката затриманих Беки Басила, справа може бути пов'язано з тим, що на борту яхти перебував Михайло Батурин. За інформації ЗМІ, саме йому і належить яхта. Він раніше працював в охороні Міхеіла Саакашвілі.

Мої підзахисні здійснювали мирне плавання в територіальних водах Грузії. Це дозволено законами Грузії. Вони не перетинали кордон Грузії. Однак в обвинуваченні сказано, що вони нібито незаконно перетнули кордон,

– розповів адвокат.

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