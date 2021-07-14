Дипломати заявляють: не хочуть втручатися у процес судочинства, втім українців потрібно негайно звільнити. Відповідний коментар надав речник МЗС Олег Ніколенко.
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4 роки в'язниці за перетин кордону
14 липня Батумський міський суд в Грузії засудив Юрія Хомича та Володимира Дьяченка до 4 років позбавлення волі. Їм приписали незаконний перетин кордону Грузії.
Через це до МЗС України викликали тимчасового повіреного Грузії в Україні. Йому висловили розчарування.
Українська сторона вважає рішення суду несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії,
– заявляють у МЗС.
Дипломати закликали грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України.
МЗС України та Посольство України в Грузії зазначили: засуджені українці скористаються своїм правом подати апеляцію на це рішення суду.
Звинувачення Саакашвілі у бездіяльності
У лютому 2021 року Міхеіл Саакашвілі звинувачував українське МЗС у бездіяльності і невтручанні у цій справі. Втім, речник відомства Олег Ніколенко заявив, що справа Дьяченка і Хомича була пріоритетною у роботі українського посольства в Тбілісі.
Посольство провело численні зустрічі з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, аби домогтися їхнього звільнення. Консул нашого посольства допомогла забезпечити зв’язок затриманих українців із рідними,
– розповів Ніколенко.
Тоді обіцяли, що українська держава не кине своїх громадян, а дипломати докладуть якомога більше зусиль для звільнення яхтсменів.
Затримання через "людину Саакашвілі"
На думку адвоката затриманих Беки Басила, справа може бути пов'язано з тим, що на борту яхти перебував Михайло Батурин. За інформації ЗМІ, саме йому і належить яхта. Він раніше працював в охороні Міхеіла Саакашвілі.
Мої підзахисні здійснювали мирне плавання в територіальних водах Грузії. Це дозволено законами Грузії. Вони не перетинали кордон Грузії. Однак в обвинуваченні сказано, що вони нібито незаконно перетнули кордон,
– розповів адвокат.
Затримання яхтсменів: головне
- Юрій Хомич разом з напарником Володимиром Дьяченком повинні були відправитися в Туреччину на яхті.
- Вона належить колишньому співробітнику охорони Міхеіла Саакашвілі Михайлу Батурину.
- 28 листопада 2020 року пізно ввечері в територіальних водах Грузії їх взяли на абордаж грузинські прикордонники.
- Надалі чоловіків затримали, а їхнім родичам про це нічого не повідомили.
- Затриманим не дозволяли зв'язуватися із родиною, вони не мали грошей та необхідних речей у побуті. Весь час до винесення вироку вони перебували у СІЗО.