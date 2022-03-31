Референдум в условиях оккупации не будет обладать юридической силой

В частности, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани, считающий, что результаты потенциального референдума будут юридически ничтожны.

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Дипломат объяснил невозможность проведения референдума присутствием в регионе российских войск и тысяч беженцев, вынужденных бежать из Южной Осетии.

В условиях, когда эта территория Грузии оккупирована, говорить о любых референдумах неприемлемо. Хотя Грузию и пытаются втянуть в провокации, но наше правительство этого не допустит,

– отметил Залкиани.

В Грузии подобные заявили считают провокацией

Также подчеркнув, что анонсированная правительством мирная политика последовательна и применять силу для восстановления территориальной целостности правительство не будет.

Что этому предшествовало

В оккупированной Южной Осетии заявили о желании провести "окончательное присоединение к России". В государстве-агрессоре обрадовались таким заявлениям.

Заметим, что территорию еще в 2008 году Россия оккупировала территории Грузии – Абхазию и Южную Осетию. В стране не оставляют надежду на то, чтобы вернуть свои земли. На днях член политсовета партии "Единое национальное движение" Гиорги Барамидзе сказал, что возвращение хотят совершить не военным путем.