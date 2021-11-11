Как проходит акция в поддержку Саакашвили

Демонстранты собрались у памятника Важи Пшавели. К ним вышел лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

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Организаторы заявили, что неизвестный бросил с крыши строения камень, попал в одного из демонстрантов и разбил тому голову.

На видео с места происшествия видно, как активисты скандируют и колонной двигаются по улицам столицы Грузии. Они потребовали, чтобы Саакашвили выпустили из тюрьмы, а в стране провели досрочные парламентские выборы.

В Тбилиси активисты собирались на акцию: видео

Смотрите видео протеста из-за заключения Саакашвили:

Напомним, накануне поклонники бывшего президента Грузии уже выходили на протест. Условия демонстрантов были те же.

Кратко о задержании Саакашвили в Грузии

  • 1 октября бывший президент Грузии тайно вернулся на родину. В тот же день его задержали из-за возбужденных уголовных дел, которые сам Саакашвили называет "политическими".
  • Политик заявил о голодовке в знак протеста. Его состояние здоровья постепенно начало ухудшаться. Поэтому 8 ноября заключенного срочно госпитализировали в больницу Глданской тюрьмы. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, это сопровождалось избиением.
  • 11 ноября Саакашвили заявил, что прекращает голодовку.